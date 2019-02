Actualidade

Um grupo de cerca de 20 pessoas provocou hoje desacatos à porta de um bar na Parede, Cascais, que fizeram dois feridos ligeiros, transportados para o hospital, e obrigaram a PSP a disparar quatro tiros dissuasores para o ar.

Segundo informações avançadas à Lusa pelo comissário Figueiredo, do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, os desacatos ocorreram de madrugada, cerca das 04:25, já depois da hora de fecho do bar e à porta do estabelecimento, obrigando a PSP a deslocar uma patrulha ao local.

Após ter feito um aviso verbal ao grupo de cerca de 20 pessoas para pôr termo às altercações sem que este tenha surtido efeito, optou por fazer três disparos de 'shotgun' para o ar, para dispersar o grupo.