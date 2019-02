Óbito/Arnaldo Matos

O ex-Presidente da República Ramalho Eanes juntou-se hoje à homenagem ao fundador do PCTP/MRPP Arnaldo Matos, que morreu na sexta-feira, numa cerimónia na sede do partido onde se cantou "A Internacional".

Dezenas de pessoas, entre militantes, familiares e amigos, participaram na cerimónia antes do funeral, em que foi evocada a figura do advogado e líder histórico do partido na sede do PCTP/MRPP, em Lisboa, onde foi colocada uma fotografia e o último 'tweet' de Arnaldo de Matos no Twitter.

No final, cantou-se "A Internacional" e no momento em que saiu o caixão, coberto com uma bandeira vermelha do PCTP/MRPP, sob uma salva de palmas, ouviu-se gritar "Honra ao camarada Arnaldo Matos".