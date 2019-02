Actualidade

O aumento dos casos de malária em São Tomé e Príncipe acentuaram-se depois do fim da cooperação com Taiwan com o país africano, que decidiu reconhecer a República Popular da China, disse hoje fonte do Ministério da Saúde.

Em dezembro de 2016, São Tomé e Príncipe decidiu reconhecer a República Popular da China, uma decisão que implicou, de imediato, o fim das relações com Taiwan, uma imposição de Pequim aos seus parceiros diplomáticos.

Durante dez anos, Taiwan deu apoio a São Tomé na área da formação, infraestruturas e da saúde, com particular destaque para o combate à malária.