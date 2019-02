Actualidade

O PS reagiu hoje com "a maior das perplexidades" às críticas do antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que acusou de "torcer para que as coisas corram mal" no país.

Em declarações à Lusa, a secretária-geral adjunta do PS Ana Catarina Mendes criticou ainda Passos Coelho por aparecer como o porta-voz de uma "direita que tirou tudo e todos" e de "promessas que o PS e o governo não fizeram".

"Os pais do colossal aumento de impostos e da taxa de desemprego recorde, do convite à imigração" são aqueles que agora "nem sequer se congratulam" com os "resultados positivos" do Governo socialista de António Costa, acrescentou.