Venezuela

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se hoje chocado com as mortes registadas no sábado na Venezuela e apelou a que não se use "força letal em nenhuma circunstancia", segundo um comunicado do seu porta-voz hoje divulgado.

Numa nota publicada hoje no 'site' das Nações Unidas, o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, afirmou que o secretário-geral da ONU "está a acompanhar com preocupação crescente a escalada de tensão na Venezuela".

"Ficou chocado e entristecido por saber que alguns civis perderam a vida no contexto dos acontecimentos de ontem [sábado]. O secretário-geral apela a que a violência se evite a qualquer custo e a que a força letal não seja usada em nenhuma circunstância", lê-se ainda na nota de Dujarric.