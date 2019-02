Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que continua a acreditar que o parlamento britânico vai ratificar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), assumindo que "a esperança é a última a morrer".

António Costa falou à imprensa portuguesa à chegada à cimeira UE-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh (Egito), cerca de duas horas depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter descartado a possibilidade de uma segunda votação do texto no parlamento acontecer esta semana e ter apontado 12 de março como a data limite para o acordo voltar a ser avaliado pela Câmara dos Comuns.

"O 'Brexit' obviamente será sempre um grande problema na UE, não vale a pena tentar minorar a ideia de que podemos ter 'Brexit' sem que isso seja um problema", admitiu.