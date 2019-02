Actualidade

O homem que tentou hoje sequestrar um avião no Bangladesh foi abatido durante a operação das forças especiais, no aeroporto de Chittagong, onde os pilotos fizeram uma aterragem de emergência, afirmou um porta-voz do Exército do Bangladesh.

"O nosso comando pediu-lhe para se render, mas ele recusou, mostrou-se agressivo e acabou por ser atingido", disse aos jornalistas o general Motiur Rahman, citado pela AFP.

O mesmo porta-voz adiantou que o pirata do ar é do Bangladesh e que tinha com ele uma arma e "nada mais".