O líder do PCP pediu hoje que as três eleições deste ano, europeias, regionais na Madeira e legislativas, sejam vistas como "uma única batalha" e atacou as opções de Governo, que, sublinhou, é do PS e não das esquerdas.

"São três batalhas que exigem que se assumam como uma única só batalha, em que cada uma soma e se projeta para a seguinte", afirmou Jerónimo de Sousa, no encerramento da 10.ª assembleia da Organização Regional de Setúbal do PCP, no Barreiro, distrito de Setúbal.