Mau tempo

A chuva forte que se fez sentir hoje à tarde nos Açores provocou inundações em moradias, obstrução de estradas e derrocadas, revelou fonte da Proteção Civil.

Segundo explicou à Lusa o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPVBA), Osório Silva, foram registadas, ao todo, cerca de 30 ocorrências no arquipélago, principalmente nas ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira).

"Tivemos 12 inundações em moradias, das quais seis em Angra do Heroísmo, uma na Praia da Vitória, três nas Velas, em São Jorge, e duas em São Roque do Pico", adiantou Osório Silva, indicando que não foi necessário, no entanto, proceder ao realojamento de nenhuma das famílias afetadas.