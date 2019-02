Actualidade

O primeiro Óscar da 91.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood foi entregue a Regina King, como melhor atriz secundária, pelo desempenho em "Se esta rua falasse".

A entrega do Óscar de melhor atriz secundária abriu a cerimónia de celebração da indústria cinematográfica norte-americana, em Los Angeles, uma cerimónia sem apresentador e com "Roma", de Alfonso Cuaron, e "A favorita", de Yorgos Lanthimos, a liderarem as nomeações.

Esta é a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, mas com dezenas de convidados que subirão ao palco da cerimónia, que se prolonga até à madrugada de hoje em Portugal.