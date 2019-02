Actualidade

O secretário-geral do maior partido da coligação do Governo timorense reassumiu hoje o mandato como deputado depois de oito meses à espera de ser empossado pelo Presidente timorense como ministro Coordenador dos Assuntos Económicos.

Francisco Kalbuadi Lay, que o Ministério Público quer ouvir no âmbito de um processo de alegado branqueamento de capitais, regressou a Timor-Leste no fim de semana depois de ter sido submetido a tratamentos médicos no exterior.

A situação tem sido alvo de polémica nas últimas semanas depois de notícias que davam conta da emissão de um mandado de detenção por não ter comparecido no tribunal.