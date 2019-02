Actualidade

Olivia Coleman venceu o Óscar de melhor atriz, pelo desempenho no filme "A Favorita", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

As candidatas ao Óscar de melhor atriz eram Yalitza Aparicio, pela atuação em "Roma", Glenn Close, por "A mulher", Olivia Colman, em "A favorita", Lady Gaga, por "Assim nasce uma estrela", e Melissa McCarthy, protagonista de "Can You Ever Forgive Me?".

Colman já tinha vencido o prémio de melhor atriz da academia britânica de cinema e televisão (Bafta), pelo mesmo desempenho, no filme de Yorgos Lanthimos.