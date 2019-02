Actualidade

O cineasta mexicano Alfonso Cuarón venceu o Óscar de melhor realizador, pelo filme "Roma", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

Os candidatos ao Óscar de melhor realização eram Spike Lee, por "BlacKkKlansman", Pawel Pawlikowski, por "Guerra Fria", Yorgos Lanthimos, por "A favorita", Alfonso Cuarón, por "Roma", e Adam McKay, por "Vice".

"Roma", vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro, que já vencera o Leão de Ouro do festival de Veneza, em setembro do ano passado, é o primeiro filme produzido pela Netflix, nomeado para os principais Óscares.