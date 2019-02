Actualidade

O Óscar de melhor filme foi hoje entregue a "Green Book - Um guia para a vida", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

O filme dirigido por Peter Farrelly, que partira com seis nomeações, acabou por conquistar três Óscares, entre os principais - melhor argumento original, melhor ator secundário, Mahershala Ali, e melhor filme -, deixando para trás as nomeações para melhor montagem, montagem de som e melhor ator, Viggo Mortensen.

"Green Book", uma comédia dramática que segue a viagem de um pianista negro, com o seu motorista branco, pelo sul segregacionista dos Estados Unidos, em 1962, já conquistara o Prémio do Público do festival de Toronto, fora considerado o melhor filme de 2018 pelo National Board of Review, e conquistara três Globos de Ouro, entre os quais o de melhor filme de comédia, entre outros galardões.