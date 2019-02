Actualidade

Nos últimos 40 anos, a história da diplomacia Portugal-China cruza-se frequentemente com outros estados, entre os quais a Santa Sé, com quem os chineses católicos mantinham uma relação difícil.

No início da década de 80, as tensões pareciam começar a desanuviar, mas a nomeação de Monsenhor Tang para arcebispo de Cantão provocou nova crise que foi acompanhada com preocupação pelos diplomatas portugueses no Vaticano.

"Não há dúvida que as relações da Santa Sé com a China atravessam neste momento uma grave crise", escrevia o embaixador Gonçalo Caldeira Coelho ao então ministro dos Negócios Estrangeiros, André Gonçalves Pereira, em agosto de 1981, de acordo com documentos disponíveis no Arquivo Histórico-Diplomático.