'Brexit'

O presidente da LusoMorango disse à Lusa que os produtores de pequenos frutos vermelhos estão preocupados com o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), estando a procurar mercados alternativos para eventuais impactos nas exportações.

"Claro que a possibilidade do 'Brexit' nos preocupa. A introdução de uma barreira alfandegária [...] pode retardar a entrada dos nossos produtos no Reino Unido e, com isso, colocar dificuldades de falta de qualidade", disse Luís Pinheiro, em declarações à Lusa.

No entanto, para o responsável, o principal problema pode ser, a prazo, uma desvalorização do euro face à libra.