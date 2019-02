Actualidade

O lucro do Grupo Media Capital chegou aos 21,6 milhões no ano passado, 9% acima do resultado líquido de 2017, informou hoje a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Grupo Media Capital afirma que manteve a liderança e rentabilidade, fortalecendo a sua posição no competitivo setor dos media nacionais.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) alcançou os 40,2 milhões de euros, semelhante ao registado no ano anterior.