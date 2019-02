Actualidade

O realizador Spike Lee utilizou uma metáfora desportiva para criticar a atribuição do Óscar de melhor filme a "Green Book", dizendo que "o árbitro tomou uma má decisão", no encontro com a imprensa, no final da cerimónia.

Questionado sobre a sua expressão facial quando o prémio foi anunciado, o cineasta disse ter pensado que estava num jogo dos New York Knicks e que o árbitro errou, evitando falar diretamente do filme protagonizado por Viggo Mortensen e Marshala Ali, que venceu o Óscar de melhor ator secundário.

"Este filme, quer tivéssemos ganhado o melhor filme ou não, vai resistir ao teste do tempo por estar do lado certo da história", disse Spike Lee sobre "BlackkKlansman", que dirigiu, e que esteve nomeado para três estatuetas e venceu a de melhor argumento adaptado.