Actualidade

A Câmara do Fundão classificou como "muito importantes" as gravuras rupestres que foram recentemente descobertas na Serra da Gardunha e já contactou o Museu do Côa para estabelecer uma parceria que permita estudar aquele achado.

"Nós, quando tivemos conhecimento desta descoberta, a partir do nosso museu arqueológico [Museu Arqueológico José Alves Monteiro], iniciámos o primeiro esboço e levantamento do que são estas gravuras e automaticamente estabelecemos contactos com o Museu do Côa para nos ajudar, do ponto de vista da cooperação técnica e científica, a aprofundar o estudo destas gravuras", afirmou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

A descoberta de um conjunto de gravuras rupestres foi tornada pública na última semana, já depois de o arqueólogo António Martinho Batista ter analisado imagens do achado.