Venezuela

O presidente de uma associação de imigrantes venezuelanos na Colômbia manifestou o desejo de que a crise na Venezuela "se resolva sem mais lágrimas e sangue".

"Esperávamos que a ajuda humanitária entrasse (na Venezuela), mas aqueles que usurpam o poder impediram-no. Queremos que a crise se resolva sem mais lágrimas e sangue", afirmou Gonzalo Oliveros, magistrado do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano exilado na Colômbia, em entrevista à agência Lusa.

O envio de ajuda humanitária, recusado pelo Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, causou tensões nas fronteiras da Venezuela com a Colômbia e com o Brasil durante o fim de semana.