O turismo gerou em 2017 mais de 13,7 mil milhões de euros e foi responsável por 182 mil postos de trabalho na Região de Lisboa, revelou um estudo realizado para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL).

As conclusões do estudo do impacto macroeconómico do turismo na cidade e na região de Lisboa, realizado pela consultora Deloitte, foram apresentadas hoje.

De acordo com os dados, na região, em 2017, foram gerados direta ou indiretamente pela atividade turística mais 49 mil postos de trabalho relativamente a 2015, data do último estudo, e mais 54 mil face a 2005, quando a instituição encomendou a primeira avaliação.