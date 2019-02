Actualidade

As tecnológicas Google e Microsoft encontram-se entre os associados fundadores do Centro de Inovação do Turismo, que vai ficar sediado na Covilhã e que foi formalmente constituído na última semana, segundo anunciou hoje o município.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco que foi escolhido pelo Governo para acolher o Centro de Inovação do Turismo lembra que o núcleo fundador é composto pela Amadeus, Ana Aeroportos, BPI, Brisa, Google, Microsoft, Millennium-BCP, NOS e Turismo de Portugal.

"Esta estrutura, de âmbito nacional e única no país, tem como o objetivo promover a inovação e o uso da tecnologia na cadeia de valor do turismo e contribuir para potenciar Portugal como 'hub' de inovação do setor", é referido.