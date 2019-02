Actualidade

Angola registou 2.420 mortes e 11.721 feridos, em 2018, resultado de 10.816 acidentes de viação, sendo os atropelamentos a principal causa de óbitos, divulgou hoje a Polícia Nacional, no relatório sobre a Segurança Pública no ano passado.

As estatísticas representam, contudo, uma diminuição do número de óbitos (-149), comparativamente a 2017, mas um aumento em mais 840 feridos e 879 acidentes em relação ao ano anterior.

As províncias com maior número de mortos foram Luanda, Huambo, Zaire e Benguela, e para os feridos a capital do país continua a liderar as estatísticas, seguida de Lunda Sul, Benguela, Huambo, Huíla, Cabinda e Bié.