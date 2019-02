Actualidade

A adesão hoje à greve nacional dos magistrados do Ministério Público (MP), em protesto contra a forma como está a ser feita a revisão do estatuto da profissão, situa-se entre os 85 e os 90%, segundo dados do sindicato do setor.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) António Ventinhas, considerou que a elevada adesão à greve coincide com a previsão que o sindicato tinha relativamente ao descontentamento da classe.

A título de exemplo, António Ventinhas referiu que, dos 21 procuradores nos Juízos Criminais de Lisboa, 20 fizeram greve, tendo Sintra e Almada sido outros casos de adesão maciça. O protesto prossegue na terça e quarta-feira com greves setoriais.