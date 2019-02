Actualidade

O ministro da Administração Interna enviou para o Ministério Público o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna que aponta falhas ao piloto do helicóptero que transportava os militares da GNR feridos no combate a um incêndio em 2018.

Em agosto de 2018, cinco militares da Brigada Helitransportada do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR sofreram queimaduras durante o combate a um incêndio no concelho de Mourão, tendo na altura o ministro Eduardo Cabrita determinado à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de inquérito para apurar em que circunstâncias ocorreu o acidente.

Após a conclusão do inquérito, Eduardo Cabrita enviou o relatório final da IGAI ao Ministério Público com vista ao apuramento de eventual responsabilidade criminal, tendo em conta "as omissões apontadas ao piloto comandante do helicóptero".