Actualidade

Um décimo dos projetos estatais de construção em curso em Angola vai ser sujeitos a vigilância reforçada devido ao seu impacto económico e social, anunciou hoje o Conselho Nacional de Obras Públicas (CNOP).

"Nos setores que são membros do conselho temos cerca de 790 projetos, mas identificamos apenas 83 que são relevantes e de impacto económico e social", disse o diretor-executivo do CNOP, António Resende, após uma reunião do órgão de apoio e consultivo do Presidente angolano, João Lourenço.

Entre os projetos sob vigilância contam-se barragens, estradas, hospitais ou universidades, obras públicas de "grande complexidade técnica vão merecer a atenção especial" do conselho.