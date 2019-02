Actualidade

O treinador Abel Ferreira disse hoje que o Sporting de Braga quer reagir às duas derrotas seguidas no campeonato já na terça-feira, frente ao FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

A derrota caseira (2-0) com o Belenenses, na sexta-feira, foi a segunda seguida na I Liga, depois do desaire em Alvalade com o Sporting (3-0), mas Abel Ferreira, apesar de reconhecer que a equipa "não está habituada a perder", frisou que "há altos e baixos no futebol".

"Queremos reagir, esta é uma competição a eliminar, a duas mãos, diante de um adversário que dispensa apresentações, nós estamos preparados para esta batalha e queremos muito lutar pela vaga que existe para a final, porque foi um dos objetivos que definimos", disse.