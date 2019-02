Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje Raul Silva e Fransérgio para o jogo no estádio do FC Porto, na terça-feira, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

O defesa central e o médio brasileiros falharam o jogo com o Belenenses (derrota caseira, por 2-0), da última jornada da I Liga, devido a castigo, por acumulação de cartões amarelos.

Raul Silva foi suspenso por mais dois jogos, por uma cotovelada sobre Acuña, no jogo com o Sporting, da ronda anterior do campeonato, que não foi sancionada pelo árbitro no campo. O Sporting de Braga recorreu do castigo, que tem efeitos suspensivos, pelo que o central está apto para o jogo no Estádio do Dragão.