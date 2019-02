Moçambique/Ataques

O presidente do MDM, terceiro maior partido de Moçambique, alertou hoje para o risco de o Estado ficar "refém" dos autores dos ataques armados no norte do país, defendendo uma solução rápida da insegurança na região.

"É preciso que o Estado moçambicano tenha muita atenção à situação [na província de Cabo Delgado], para que o país não fique refém e no futuro negoceie com os insurgentes", declarou Daviz Simango à comunicação social, à margem de um reunião do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na província de Sofala, centro do país.

O político, que é também autarca da cidade da Beira, afirmou que os ataques armados que assolam alguns distritos na província de Cabo Delgado podem aumentar de escalada, se forem desvalorizados.