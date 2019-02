Actualidade

O caminho para superar as divergências de interpretação em matéria de direitos humanos entre a União Europeia (UE) e a Liga Árabe tem de ser feito com diálogo e não com um bloqueio, defendeu hoje o primeiro-ministro.

António Costa, que falava aos jornalistas no final da primeira cimeira UE-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh, no Egito, afirmou que, em matéria de respeito pelos direitos humanos no mundo árabe, "o caminho vai-se fazendo caminhando".

"Em muitos destes países, esse progresso está a ser feito. Na Europa, também não foi algo que surgiu de forma natural, foi uma construção humana. É uma construção relativamente à qual temos de fazer progressos", sublinhou.