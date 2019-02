Actualidade

As quatro corporações de bombeiros de São Miguel receberam hoje quatro telefones satélites no âmbito do reforço da rede de comunicações açoriana em caso de acidente grave ou catástrofe.

Hoje foram entregues quatro telefones satélite às corporações de Ponta Delgada, Povoação, Nordeste e Ribeira Grande, mas nas próximas duas semanas serão entregues os restantes cinco equipamentos às corporações das Lajes e São Roque do Pico, Calheta de São Jorge, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, adiantou o secretário regional da Saúde, Rui Luís.

Assim, a rede fica apetrechada com 21 telefones satélite.