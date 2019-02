Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, rejeitou hoje que o Sporting de Braga possa apresentar-se fragilizado na terça-feira ao Estádio do Dragão, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

O técnico manifestou-se consciente das dificuldades que o FC Porto vai encontrar, mas mostrou-se preparado para contrariar os minhotos, que sofreram duas derrotas seguidas na I Liga, no estádio do Sporting, por 3-0, e na receção ao Belenenses, por 2-0.

"Não acredito num Braga menos forte. Ando há muito tempo no futebol. Nas nossas últimas deslocações foi referido constantemente que estávamos com dificuldades e fomos ganhar a Tondela de forma clara. Acho que nas equipas grandes, e considero o Braga um grande, é nestes momentos que a concentração é maior. Estamos alertados para isso, não estamos à espera de facilidades, antes pelo contrário", afirmou o treinador.