O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) organiza, no início de abril, o seu segundo exercício de cibersegurança, este ano centrado em processos eleitorais, foi hoje anunciado.

O objetivo "passa por avaliar o grau de preparação e a maturidade das diversas entidades para lidarem com incidentes de grande dimensão" e "desenvolver as sinergias necessárias à gestão de crises no ciberespaço" das entidades que participam, públicas e privadas, no exercício, lê-se num comunicado do CNCS.

Segundo o comunicado do CNCS, centro coordenador operacional e autoridade nacional especialista em matéria de cibersegurança em Portugal, o "processo eleitoral é o cenário a testar" nesta edição.