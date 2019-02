Incêndios

O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, destacou a importância da sementeira aérea iniciada hoje na Herdade da Parra, em Silves, para evitar a erosão e estabilizar solos na serra de Monchique após os incêndios de 2018.

O governante falou à agência Lusa após participar no primeiro dia de trabalhos de um avião Dromader para "concretizar a sementeira de 150 hectares na Herdade da Parra, depois dos incêndios de agosto do ano passado" na serra de Monchique, e adiantou que este é a primeira fase de um trabalho que ficará concluído "no outono".

"A sementeira aérea tem por objetivo a proteção do solo, é feita em área que não tem povoamento florestal, ou seja, é uma zona onde havia mato e onde não há condições para fazer estabilização de forma mecânica", disse o governante.