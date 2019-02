Actualidade

A taxa de ocupação hoteleira na Madeira durante o período de Carnaval deverá situar-se nos 73%, o que corresponde a uma diminuição de 4% face ao ano passado, indicou hoje a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

"Julgo que esta ligeira diminuição possa estar relacionada com a recente perde de lugares em avião proveniente da Alemanha com a falência da companhia Germania", disse a governante, explicando que a primeira sondagem sobre a ocupação hoteleira data de 14 de fevereiro e que será feita uma segunda sondagem no decurso desta semana.

A insolvência da transportadora Germania Airlines, anunciada no início do mês, implica a perda de 106 mil lugares anuais para a Madeira do mercado alemão.