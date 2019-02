Actualidade

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil assegurou hoje, em Genebra, que lutará para garantir os direitos das mulheres, com atenção especial ao abuso sexual, defendendo ainda o direito "à vida desde a conceção".

Damares Alves discursou no âmbito da 40.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, onde, sem se referir expressamente ao aborto, defendeu o direito "à vida desde a conceção", assegurando ainda que está comprometida com "os mais altos padrões de direitos humanos" e com a "defesa da democracia", noticiou a Globo.

Durante a sua intervenção, que durou cerca de 10 minutos, a ministra afirmou: "Defenderemos tenazmente o pleno exercício, por todos, do direito à vida, desde a conceção, e à segurança da pessoa, em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como, no âmbito regional, com o Pacto de São Jose da Costa Rica".