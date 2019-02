Actualidade

Os dois contentores de mercadorias que permanecem no fundo do mar junto ao porto das Velas, na ilha de São Jorge, Açores, depois de serem arrastados pelo mau tempo, só deverão ser localizados por mergulhadores na terça-feira.

Fonte da empresa pública Portos dos Açores, S.A., disse à Lusa que foi utilizada hoje uma sonda para tentar localizar a posição dos dois contentores, mas os resultados não foram claros e só na terça-feira será possível confirmar, com o recurso a mergulhadores, a localização exata.

A Capitania do Porto da Horta, que superintende aquela infraestrutura portuária, anunciou no domingo, em comunicado, que a prática da navegação no porto das Velas está "interditada a embarcações e navios com calado igual ou superior a dois metros", devido à queda dos contentores.