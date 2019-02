Actualidade

A plataforma sindical de professores disse hoje ter "esbarrado num muro de intransigência do governo", que apresentou aos professores uma proposta de recuperação de tempo de serviço "rigorosamente igual, sem mudar uma virgula" face à que foi rejeitada.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião que durou cerca de uma hora, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou que as organizações sindicais de profissionais de professores "esbarram num muro de intransigência do governo".

De acordo com Mário Nogueira, o governo voltou a apresentar uma proposta que prevê a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias, mas os professores exigem a recuperação integral do tempo de serviço congelado: nove anos, quatro meses e dois dias.