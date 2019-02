Venezuela

Um grupo de cerca de 30 turistas brasileiros, que estava detido no Monte Roraima, na Venezuela, conseguiu regressar ao Brasil na noite deste domingo, após a intervenção do apoio consular, informou à Lusa o proprietário da agência turística.

"Foi uma situação um pouco tensa, mas considerando as circunstâncias até ocorreu dentro da normalidade (...) Foi tranquilo e não registamos problemas maiores (...) devido à ajuda do consulado do Brasil", afirmou à Lusa Hélio Vanona, um dos proprietários de uma agência de turismo com sede no estado brasileiro de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e que acompanhava os turistas em causa.

O Monte Roraima é o principal destino na região para quem procura turismo de aventura.