Actualidade

O condutor do veículo que no sábado atropelou cinco pessoas em Paredes, provocando a morte a dois homens, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, determinou hoje o juiz de instrução criminal.

O arguido, de 45 anos, emigrante em Inglaterra, foi ouvido durante algumas horas no Tribunal de Marco de Canaveses, onde chegou cerca das 16:00, transportado numa viatura da Polícia Judiciária.

As vítimas mortais do atropelamento são um membro da direção e um sócio do Moto Clube de Rebordosa, disse à Lusa fonte da Câmara de Paredes.