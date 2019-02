Actualidade

O deputado social-democrata Carlos Gonçalves considerou hoje "muito grave" os atuais atrasos da Segurança Social na atribuição de pensões a emigrantes portugueses no Luxemburgo com carreira contributiva também em Portugal.

Carlos Gonçalves, que contactou com a comunidade de portugueses no Luxemburgo nos últimos dias, referiu à agência Lusa que "as pessoas têm cada vez mais dificuldades em perceber porque é que não conseguem receber a sua reforma".

O deputado, eleito pelo círculo da Europa, asseverou que os atrasos na atribuição de pensões e também de subsídios de desemprego e Abono de Família está "a prejudicar bastante a vida das pessoas".