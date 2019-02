Actualidade

A Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas da Madeira anunciou hoje que recebeu oito candidaturas na primeira fase do concurso público internacional para a construção do Hospital Central da Madeira, um investimento estimado em 350 milhões de euros.

A primeira fase do concurso terminou às 17:00 de hoje, mas a tutela adiantou que só na terça-feira terá acesso às candidaturas e aos consórcios que foram carregados na Acingov (plataforma eletrónica de compras públicas).

A secretaria realçou, em comunicado, que esta é a primeira fase do concurso: "resume-se à entrega das candidaturas, com toda a documentação económica e financeira, bem como a parte curricular das empresas concorrentes".