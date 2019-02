Actualidade

O piloto Miguel Oliveira (KTM) terminou a bateria de testes de pré-temporada de MotoGP, que se realizaram desde sábado no Qatar, com o melhor registo pessoal, apesar de uma queda sofrida no final da sessão de hoje.

O português conseguiu rodar na melhor das suas 28 voltas ao traçado de Losail em 1.55,773 minutos, o que lhe valeu o 18.º lugar no derradeiro dia de ensaios, 0,501 segundos melhor do que na véspera e 1,118 abaixo do tempo realizado no primeiro dia.

"Hoje, enfrentámos piores condições, devido ao vento. Começámos um pouco mais lentos, mas, depois, fui apanhando o ritmo e rodei bastante bem", explicou o piloto de Almada, acrescentando: "Infelizmente, uma queda colocou um final prematuro ao teste".