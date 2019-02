Actualidade

O Benfica somou hoje o oitavo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Desportivo de Chaves por 4-0, em encontro da 26.ª jornada, mantendo-se a um ponto do líder FC Porto.

Rafa, aos 19 minutos, João Félix, aos 37, Seferovic, aos 43, isolando-se na liderança dos marcadores, com 15 tentos, e Jonas, aos 90, mantiveram o registo perfeito dos 'encarnados' na 'era' Bruno Lage, em vésperas da deslocação ao Dragão.

A formação da Luz passou a somar 56 pontos, no segundo posto, a um do FC Porto e já com mais sete do que o Sporting de Braga e 10 face ao Sporting, enquanto os flavienses mantiveram-se com 19, no 17.º e penúltimo lugar.