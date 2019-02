Actualidade

O pavilhão polidesportivo, cuja construção a Câmara do Porto assumiu com o Governo para viabilizar a requalificação da Secundária Alexandre Herculano, vai custar dois milhões de euros, valor a que se somam mais 950 mil euros previstos no acordo inicial.

O montante foi anunciado pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na Assembleia Municipal de segunda-feira, onde foi aprovada por unanimidade a adenda ao Acordo de Colaboração com o Estado para a requalificação e modernização daquela instituição de ensino.

O independente respondia ao líder da bancada municipal do PSD, Alberto Machado, que sublinhou que, mais uma vez, o município está a ser confrontado com mais encargos numa infraestrutura que é responsabilidade do Estado central.