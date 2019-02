Actualidade

A moção de confiança à Domus Social apresentada pelo movimento do presidente da Câmara do Porto, na sequência do despejo de uma reclusa, foi aprovada com o voto favorável do PAN e a abstenção do PSD.

O documento aprovado esta segunda-feira na Assembleia Municipal mereceu os votos contra do PS, BE e CDU.

O caso provocou uma troca de acusações por parte da Câmara do Porto, que acusa o socialista Manuel Pizarro, à data vereador da Habitação, de ter determinado, em 2016, o despejo que se concretizou em janeiro deste ano.