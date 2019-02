Actualidade

O presidente da Câmara do Porto disse esta segunda-feira que continua a aguardar o recurso da decisão do Tribunal de Contas relativa à Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), mesmo depois da alteração legislativa que permitiu a sua municipalização.

"Continua pendente no Tribunal de Contas [TdC] o nosso recurso antessente à alteração legislativa. O recurso foi admitido, o Ministério Público aderiu ao recurso e há mais de seis meses que aguardamos que o recurso seja julgado. Se assim for no caso do contrato programa imaginem bem onde é que nós vamos andar", afirmou Rui Moreira.

Rui Moreira falava na Assembleia Municipal de Porto que aprovou esta segunda-feira o projeto de alteração dos Estatutos da Porto Vivo e da Domus Social, onde antecipou uma nova "saga" com o TdC.