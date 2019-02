Actualidade

Islamabad, 26 fev (EFE) - O Exército do Paquistão afirmou hoje que caças indianos entraram no território paquistanês e lançaram explosivos, sem causar vítimas mortais, uma acusação que aumenta a escalada de tensão entre os dois países vizinhos.

"Depois de uma resposta eficaz da Força Aérea do Paquistão", combatentes indianos lançaram explosivos e fugiram, escreveu o porta-voz do Exército, Asif Ghafoor, no Twitter.

Na mesma publicação, o porta-voz partilhou fotografias que mostram uma cratera e restos do que aparenta ser uma bomba.