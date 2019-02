Actualidade

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 6,0%, para 77,4 milhões de euros, em 2018 face a 2017, tendo as vendas consolidadas subido 8,8% para 763,1 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim adianta que o Conselho de Administração irá propor à assembleia-geral de acionistas, agendada para 12 de abril, a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação.

Segundo a empresa, se excluído o efeito da variação de perímetro e o impacto da desvalorização do dólar, as vendas teriam crescido 4,6%, sendo que no segundo semestre de 2018 "já não existiu impacto da variação de perímetro" do Grupo Bourrassé (Bourrassé), que começou a ser consolidado a partir de 30 de junho de 2017.