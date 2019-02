Actualidade

O rápido desenvolvimento do jogo e do turismo pode a agravar os riscos de segurança em Macau, embora, em 2018, a situação se tenha mantido estável, afirmou hoje o secretário para a Segurança do território.

Wong Sio Chak deu como exemplo um caso de homicídio, ocorrido em 17 de fevereiro último, de um "assíduo frequentador dos casinos", não residente de Macau, e a operação da Polícia Judiciária, no domingo, que levou ao desmantelamento de uma associação criminosa e à detenção de mais de 70 pessoas, implicadas em crimes de burla, roubo e sequestro.

"É necessário manter um alerta constante e de alto nível, nunca podendo baixar a guarda sobre as questões de segurança que nos traz o setor do jogo, avaliando-as a todo o momento, ajustando em tempo oportuno a implementação dos dispositivos policiais, continuando a melhorar o mecanismo de resposta", disse o responsável, na conferência de imprensa para apresentar do balanço dos dados estatísticos da criminalidade e dos trabalhos de execução da lei.